Tarihi vazoya yoğun ilgi

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ititler'in Hanhana kült merkezinde, yol yapım çalışması sırasında bulunan ve Çankırı'nın tarihi ve kültürel simgesi olarak bilinen "inandık vazosu" üzerindeki figürlerle binlerce yıl öncesindeki gelenekleri anlatıyor. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen vazonun imitasyonu ise Çankırı Müzesi'nde vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, İnandık Vazosu'nun sergilendiği Çankırı Müzesi'nde bu yıl 60 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.