Haberler Yaşam Haberleri Tarihi vazoya yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 29.06.2026

Tarihi vazoya yoğun ilgi

Tarihi vazoya yoğun ilgi
  • ABONE OL
Hititler'in Hanhana kült merkezinde, yol yapım çalışması sırasında bulunan ve Çankırı'nın tarihi ve kültürel simgesi olarak bilinen "inandık vazosu" üzerindeki figürlerle binlerce yıl öncesindeki gelenekleri anlatıyor. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen vazonun imitasyonu ise Çankırı Müzesi'nde vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, İnandık Vazosu'nun sergilendiği Çankırı Müzesi'nde bu yıl 60 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi vazoya yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA