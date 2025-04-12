Tarihi ve kültürel bir yolculuk!’ Turistik Diyarbakır Ekspresi coşkuyla karşılandı

Diyarbakır Garı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, trenin şehre varışından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Turistik Diyarbakır Ekspresi'ni büyük bir keyifle, coşkuyla, mutlulukla karşıladık. Trenle birlikte 160 yolcumuz Diyarbakır'a teşrif etti. Nisan ve mayıs ayı içerisinde Ankara-Diyarbakır ve Diyarbakır-Ankara olmak üzere toplam 8 sefer olacak. En son sefer 25 Mayıs'ta Diyarbakır'dan Ankara'ya yapılacak."

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'i kapsayan ve halk arasında "altın üçgen" olarak adlandırılan bölgenin büyük ilgi gördüğünü belirten Zorluoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizin batı kısmında yaşayan insanlarımızın hepsinin aklında bir doğu turu yapmak vardır. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, bizim altın üçgen dediğimiz bu bölgeye insanlarımız gelmek istiyorlar. Diyarbakır'ı keşfetmek istiyorlar. Diyarbakır, bakir bir şehir. Bölgede maalesef uzun yıllar bir terör sorunu yaşandı. Ama elhamdülillah, devletimizin etkin mücadelesi ve halkımızın aktif katılımıyla şu anda Diyarbakır ve bölgede gündem asla güvenlik ve terör değil. Bu manada Diyarbakır, Türkiye'nin herhangi bir şehrinden daha az güvenilir bir şehir değil. Bunu rahatlıkla söyleyelim."

Bayram süresince şehrin yoğun bir ziyaretçi akınına uğradığını da belirten Vali Zorluoğlu, bu ilginin kalıcı hale gelmesi için farklı projelerin hayata geçirileceğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece bayram boyunca 9 günde 200 bin insan dışarıdan Diyarbakır'ı ziyaret etti. Özellikle Diyarbakır Ekspresi gibi bir takım farklı uygulamalarla bölgenin tanıtımına katkı yapmak istiyoruz."

Diyarbakır Valiliği olarak kapsamlı bir tanıtım stratejisi hazırladıklarını da duyuran Zorluoğlu, şehri hem yurtiçinde hem yurtdışında çok yönlü olarak tanıtmayı hedeflediklerini belirtti: "Diyarbakır'ın tanıtım stratejisini hazırladık. Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesini sağlayacağız. Diyarbakır'ı birçok farklı araçla tanıtma gayreti içerisinde olacağız. Hem yurtiçinde, hem de yurtdışında. Özellikle batıda var olan bu ilgiyi iyi yönlendirmek suretiyle şehrimizi gelecek yıllarda Türkiye'nin önemli bir turizm destinasyonu merkezi haline getirmeyi arzu ediyoruz. Diyarbakır, bu potansiyele sahip bir şehirdir. Diyarbakır, inanç turizmi anlamında da çok güçlü bir şehir. Burası sahabeler ve peygamberler şehri. 12 bin 500 yıl öncesinde burada yaşam var, insanlığın yerleşik hayata geçtiği bölge burası."

Turistik Diyarbakır Ekspresi, yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesinde; kültür, tarih ve insan hikâyelerini birleştiren bir kültürel köprü olarak bölge turizmine katkı sunmaya devam ediyor.