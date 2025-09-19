Tarihi yurt dışına kaçıracaklardı… 11 operasyonla ele geçirildi

Seri "Tarihi Eser" operasyonlarını İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. 11 operasyon kapsamında Fatih, Şişli, Esenyurt, Bağcılar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta peş peşe baskınlar düzenlendi. 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hattat Mehmet Sami (1837 – 1912) tarafından yazılmış bir adet hat levha, bin 771 parçadan oluşan Yunan/Roma İmparatorluğu Dönemleri'ne ait insan bezemeli mozaik eser, Yunan, Roma, Abbasi, Emevi, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları ile Anadolu Selçuklu Devleti dönemlerine ait olduğu değerlendirilen; altın, gümüş, bronz ve nikel malzemelerden imal edilmiş toplamda iki bin 627 adet sikke grubu ele geçirildi.

Hattat Mehmet Sami tarafından yazılmış hat levhanın 2 Şubat 2005 tarihinde İstanbul Üsküdar Defterdar Tahir Efendi Camisi'nden çalındığı ve Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından arandığı ifade edildi. Hat levhanın Çalınan ve Uluslararası Düzeyde Aranan Kültür Varlıkları Listesi'nde olduğu belirtildi.

YURT DIŞINA KAÇIRACAKLARDI

Operasyonlarda ayrıca Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen, pişot, kama, kılıç, şamdan, mumluk, kadeh, mühür, ve ikonalar olmak üzere toplamda 454 adet obje, 47 adet fil dişinden imal edildiği değerlendirilen bilezik takı da ele geçirildi. Operasyonla ele geçirilen ve yurt dışına kaçırılması engellenen tarihi eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği ifade edildi. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi.

Sergiye katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserleri inceledi ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kürşad Çevik ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan'dan operasyonla ilgili detaylı bilgiler aldı. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Muhsin Dumlupınar da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız açıklamasında bütün suç unsurlarıyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.