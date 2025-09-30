Tarihin ayak izleri gün yüzüne çıktı

Yurt genelindeki kazıların daha kapsamlı bir şekilde 12 aya yayılmasını sağlayan Geleceğe Miras Projesi, meyvelerini vermeye devam ediyor. Yüzlerce noktada yürütülen kazılar kapsamında bu kez Hatay'da ender rastlanan bir buluntu gün yüzüne çıktı.

ENDER RASTLANAN KEŞİF

Tell Kurdu Höyük'te yürütülen kazılar kapsamında, M.Ö. 5 bin 200'lü yıllara tarihlenen bölümlerde, beş insan ayak izi tespit edildi. 21 Ağustos 2025 tarihinde 8 bin 564 açmasında yapılan çalışmalarda gün ışığına çıkarılan ayak izlerinin, yoğun yağmura veya suya maruz kalmış çamurlu dolgu tabakasında yürüyen kişilere ait olduğu belirlendi. Anadolu arkeolojisinde nadir rastlanan buluntular arasında kabul edilen bu keşif, dönemin sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor. Tarihi gelişmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tell Kurdu Höyük kazılarında çok ender rastlanan bir keşfe imza attık. M.Ö. 5 bin 200'e, Ubeyd Dönemi'ne tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izi tespit edildi. Yağmurla ıslanmış çamurun üzerinde yürüyen insanlara ait bu izler, binlerce yıl öncesinden bize ulaşan eşsiz bir tanıklık sunuyor. Geleceğe Miras Projemiz ile 60 yılda yapılanı 4 yılda başarma kararlılığıyla, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya, ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.