Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Şanlıurfa'da atık malzemelerden yapılan kostümlerle "Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi" düzenlendi. Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan defilede, öğrenciler atık malzemelerden tasarlanan kostümlerle Şanlıurfa Müzesi Göbeklitepe Replika Alanı'nda sahneye çıktı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeliha Akgül Topaloğlu, tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye atıfta bulunmak amacıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında bir defile düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

ÖĞRENCİLER TASARLADI

Öğrencilerle çeşitli atık malzemelerden kostümler tasarladıklarını belirten Topaloğlu, şunları kaydetti: "Defilemizi hazırlarken Göbeklitepe için Sıfır Atık Projesi kapsamında şunu düşündük: Toplanan malzemelerle neler ortaya çıkarabiliriz? Tasarımlarımızı öğrencilerimizle işbirliği içinde ve dört öğretmen arkadaşımızla gerçekleştirdik. Kostümler tamamen sıfır atıktan elde edilen malzemelerle üretildi. Görsel olarak izleyicilerin beğenisine sunduk. Göbeklitepe'deki ritüellere, geçmiş yaşam tarzına gönderme yaparak öğrencilerimizle farklı kimlikler ve tasarımlar sunmaya çalıştık."

MÜZİK, TARİH VE GENÇLİK AYNI SAHNEDE

HARRAN Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden oluşan VoxHumanis Çok Sesli Korosu, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı. Fırat Altuğ'un şefliğini yaptığı VoxHumanis Çok Sesli Koro Topluluğu, klasik çok sesli koro eserlerinin yanı sıra yerli ve yabancı bestecilere ait özenle seçilmiş eserleri başarıyla seslendirdi. Genç yeteneklerin katkısıyla sahnelenen eserler, izleyicilerden tam not aldı.