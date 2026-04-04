Tarım arazilerindeki bungalovlar bir ay içinde yıkılacak

Tarım arazilerinde yapılabilecek yapı ve tesislere ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. "Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulanmaya başlandı. Yeni yönetmelikle birlikte tarım arazilerinde son yıllarda sayıları artan bağ evi, bungalov ve konteyner ev gibi yapıların inşasına sıkı kurallar getirildi. Bu tür yapıların yapılabilmesi için "Toprak Koruma Kurulu"ndan izin alınması zorunlu hale getirildi.

BAKANLIK TARAFINDAN YIKILACAK

Yönetmeliğe göre, izinsiz yapıların kaldırılmaması halinde yıkım işlemi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Yıkım masrafları ise ilgililerden tahsil edilecek.

EN AZ 5 DÖNÜM

Bağ evi yapımına da yeni şartlar getirildi. Buna göre bağ evi inşa edilebilmesi için en az 5 dönüm büyüklüğünde arazi bulunması gerekecek. Yapının taban alanı 30 metrekareyi geçemeyecek ve en fazla iki katlı olarak yapılabilecek. Her parselde yalnızca bir adet bağ evi yapılmasına izin verilecek, bir ailenin aynı bölgede birden fazla bağ evi yapmasına da izin verilmeyecek. Dikili tarım arazilerinde ise 30 metrekarelik yapı için en az 1 dönüm arazi şartı aranacak.

İMARA AÇILMA ENGELLENECEK

Yönetmelikte, tarım arazilerine yapılacak yapılar için öncelikle alternatif alan değerlendirmesi yapılacağı da yer aldı. Buna göre, talep edilen yapının tarım arazisi dışında başka bir alanda yapılıp yapılamayacağı incelenecek. Zeytinliklerle ilgili düzenlemeler de yönetmelikte yer aldı. Üzerinde dönüm başına 28 ile 55 arasında zeytin ağacı bulunan araziler "dikili tarım arazisi" olarak kabul edilecek. Bu nitelikteki arazilerin sınıfı, zorunlu haller dışında beş yıl süreyle değiştirilemeyecek. Tarım arazilerinde kurulabilecek tarımsal amaçlı yapılar da yeniden tanımlandı. Buna göre; sulama ve toprak koruma altyapıları, hayvancılık ve su ürünleri üretim tesisleri, mandıralar, depolar, un değirmenleri, tarım alet ve makinelerinin muhafaza edildiği yapılar, seralar ve belirli şartları sağlayan işleme tesisleri tarımsal amaçlı yapı kapsamında değerlendirilecek. Bu tür yapılar için belediye veya il özel idaresine başvuru yapılması gerekecek. Ayrıca, güneş enerjisi santrali kurulacak alanların yalnızca kuru marjinal tarım arazisi niteliğinde olması şartı getirildi. Bu sınıf dışındaki araziler için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Yönetmelikte, izinsiz yapıların tespit edilmesi halinde bu durumun tapu kayıtlarına işleneceği belirtildi. Aykırılık giderilmeden bu şerhin kaldırılmayacağı ifade edildi. İzin başvurusu yapılmayan veya başvurusu reddedilen yapı sahiplerine, izinsiz yapılarını kaldırmaları ve arazilerini tarımsal üretime uygun hale getirmeleri için süre verileceği, bu sürede gerekli işlemleri yapmayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.