Haberler Yaşam Haberleri Tarım Orman Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı! Tarım Orman Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 15.6.2022 14:04 Son Güncelleme: 15.6.2022 14:09

Tarım Orman Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı! Tarım Orman Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Tarım Orman Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı! Tarım Orman Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

Tarım Orman Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM son dakika açıklaması ile detayları duyurdu. Başvuruları 2 Haziran itibarıyla başlamış ve sona ermişti. Yapılan açıklamada toplamda 1800 kişilik alımın yapılacağı kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2022/8 tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. İşte Tarım Orman Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; personel alımı başvuru tarihleri olarak 2 – 9 Haziran 2022 belirlenen KPSS 2022/8 tercih başvuruları açıklandı. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr ekranı üzerinden erişime açıldı. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerinden adaylar sonuçlarını öğrenmek istiyor. Bilindiği gibi tercihler bakanlık bünyesinde sağlanacak 1800 kişilik istihdam için alınmıştı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/8 tercih sonuçları ve detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 kişilik dev personel alımına başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?

Son dakika açıklaması ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını dilerim." ifadeleriyle sonuçların aşağıdaki link üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

1 – 523 ziraat mühendisi

2 – 392 veteriner hekim

3 – 135 gıda mühendisi

4 – 86 orman mühendisi

5 – 51 su ürünleri mühendisi

6 – 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi

7 – 7 harita mühendisi

8 – 24 avukat

9 – 23 laborant

10 – 23 kimyager

11 – 23 biyolog

12 – 10 veteriner sağlık teknikeri

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 kişilik dev personel alımına başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?

13 – 10 ziraat teknikeri

14 – 3 veteriner sağlık teknisyen

15 – 3 ziraat teknisyen

16 – 182 büro personeli

17 – 190 orman muhafız memuru

18 – 100 koruma ve güvenlik görevlisi

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Tarım Orman Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı! Tarım Orman Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı!
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