Tarım Orman Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı! Tarım Orman Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; personel alımı başvuru tarihleri olarak 2 – 9 Haziran 2022 belirlenen KPSS 2022/8 tercih başvuruları açıklandı. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr ekranı üzerinden erişime açıldı. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerinden adaylar sonuçlarını öğrenmek istiyor. Bilindiği gibi tercihler bakanlık bünyesinde sağlanacak 1800 kişilik istihdam için alınmıştı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/8 tercih sonuçları ve detaylar...
Son dakika açıklaması ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Halis Aygün, "Değerli adaylarımız, 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların hayırlı olmasını dilerim." ifadeleriyle sonuçların aşağıdaki link üzerinden erişime açıldığını duyurdu.
7 – 7 harita mühendisi
8 – 24 avukat
9 – 23 laborant
10 – 23 kimyager
11 – 23 biyolog
12 – 10 veteriner sağlık teknikeri
13 – 10 ziraat teknikeri
14 – 3 veteriner sağlık teknisyen
15 – 3 ziraat teknisyen
16 – 182 büro personeli
17 – 190 orman muhafız memuru
18 – 100 koruma ve güvenlik görevlisi