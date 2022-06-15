Tarım Orman Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/8 tercih sonuçları açıklandı! Tarım Orman Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; personel alımı başvuru tarihleri olarak 2 – 9 Haziran 2022 belirlenen KPSS 2022/8 tercih başvuruları açıklandı. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr ekranı üzerinden erişime açıldı. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerinden adaylar sonuçlarını öğrenmek istiyor. Bilindiği gibi tercihler bakanlık bünyesinde sağlanacak 1800 kişilik istihdam için alınmıştı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS 2022/8 tercih sonuçları ve detaylar...