Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’dan Bitlis’e ziyaret

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bakan Yumaklı, daha sonra Bitlis Valiliği'ne geçti. Burada Vali Ahmet Karakaya'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yumaklı daha sonra Ahlat ilçesine geçerek, kuru fasulye hasadı yaptı. Bakan Yumaklı hasat sorası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle üreticilerimizin emeğini zayi edecek ya da tüketicilerimizin uygun fiyata ürün almasını engelleyecek bütün hareketlere karşı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) regülasyon görevini yerine getirecek. Bunu söylemek istiyorum. Özellikle takip ediyoruz. Belli yerlerde hem stok ihtiyacını karşılamak hem de piyasa regülasyonu için TMO bu manada alıma başlayacağını da söylemek istiyorum." dedi.

Vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak için ülkemizin dört bir tarafında hasatların yapıldığını, kimi hasadın tamamlandığını kimisinin de devam ettiğini anlatan Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: "Bazı ürünlerde de henüz yeni başlayan bölgelerimizde var. 206 çeşit ürün başlığında yüzlerce bitkisel ürün üretimi güzel ülkemizin gıda ihtiyacını karşılıyor. Hatta bunun da ötesinde ihracata çok önemli miktarda da gıda ürünü veriyoruz. Bu ülkenin bereketli topraklarında ülkenin havasını, suyunu ve emeğini kullanarak ürettiğimiz her ürün hem kendi ihtiyacımız için son derece önemli hem de ülkemize döviz kazandırıcı önemli kalemlerden de biri. Geçtiğimiz yıl 32.6 milyar dolar gıda ürünü ihraç eden bütün üreticilerimizi, bütün paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Onların emekleri hem ülkemizin gıda arz güvenliği hem de ülkemizin döviz ihtiyacı için son derece önemli."

Bugün de Bitlis'te kuru fasulye hasadı gerçekleştirdiğini belirten Bakan Yumaklı, şunları söyledi: "Geleneksel olarak hepinizin malumu Türk mutfağında kuru fasulye çok önemli ürünlerimizden kış yemeklerimizden biri. Tabi memleketimizin dört bir tarafında bu ürünün ekimi ve hasadı devam ediyor ama Bitlis'in bu anlamda önemi şöyle, Türkiye'de üretilen kuru fasulyenin yaklaşık yüzde 14'ü Bitlis'te üretiliyor ve bu alanda da ülkemizde 4. sırada. Diğer bir önemi de kuru fasulye tohumu üreticisi olarak da Bitlis 1. sırada yer alıyor. Ülkemizin son 10 yıllık kuru fasulye üretimi 246 bin ton. Geçtiğimiz yıl 279 bin tondu. Allah nasip ederse kuru fasulye üretiminde bu yıl ki tahminlerimiz 283 bin ton civarında olacağı yönünde."

Geçtiğimiz yıl üretim planlaması kapsamında destekleri özellikle üretimi artırmak anlamında farklılaştırdıklarını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yani bununla ilgili temel destek, üretim planlaması desteği, ürün geliştirme desteği bu üç başlıkta vermeye başlamıştık. Bu manada da kuru fasulyede geçen yıl dekar başına 732 lira ödenirken bunu yüzde 27 artışla bu yıl 930 liraya çıkarmış durumdayız. Yeni desteklerimizle birlikte hem hasat sezonunun hem de üretilen ürünlerin ülkemize katkısının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çiftçilerimize de hem bu yıl için hem de önümüzdeki yıl için bereketli bir sezon diliyorum. Buradan ülkemiz genelindeki bütün kuru fasulye üreticisi çiftçilerimize de bir mesajımız var. Tabii fiyat hareketleri takip ediyoruz. Özellikle üreticilerimizin emeğini zayi edecek ya da tüketicilerimizin uygun fiyata ürün almasını engelleyecek bütün hareketlere karşı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) regülasyon görevini yerine getirecek. Bunu söylemek istiyorum. Özellikle takip ediyoruz. Belli yerlerde hem stok ihtiyacını karşılamak hem de piyasa regülasyonu için TMO bu manada alıma başlayacağını da söylemek istiyorum. Buradan açıklamış olalım."

Tarım, orman ve su sektörünün son yıllarda stratejik önemini bütün ülkeler için kabul ettirdiğini belirten Bakan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"İklim krizinin de çok yoğun şekilde etkisini gösterdiği bu dönemde içinde bulunduğumuz bu periyotta gıda az güvenliğini sağlamak bütün ülkeler için kritik bir öneme sahip oldu. Bu yılın yani 2025'in temmuz ayı son 55 yılın en sıcak temmuz ayı oldu. Sadece sıcaklıklar değil birbiri peşine takip eden kurak dönemler özellikle iklim değişikliğinin bize yıkıcı etkisini göstermeye başladı. Akdeniz'de Akdeniz havzasındayız. Kurak bir iklim yapısına sahip olmaya doğru gidiyoruz. Yeni normal dediğimiz artık bundan sonra bizi farklı sınamalarla karşı karşıya bırakacak birçok da meteorolojik olayı yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Bu manada özellikle bakanlık olarak kuraklığa dayanıklı tohumlardan başlayarak su ve sulama projelerimize kadar bir dizi tedbirlerimiz de var. Bu manada bütün üreticilerimizi risklere karşı koruma adına bakanlığımızın yaptığı çalışmaları çok yakından takip etmeleri için davet ediyorum. Bu çok kıymetli. Bütün işleri birlikte ve omuz omuza yapmamız gerekir. Özellikle su verimliliğini buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir damlanın bile çok büyük öneminin olduğunu tekraren altını çizerek belirtmek istiyorum."

Üretim planlamasının önemli olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, şunları aktardı: "Çünkü suyu merkeze koyduk. Yeni destekleme ve teşvik modelimiz ile tarımsal kredileri bunlara yönlendirdik. Bugün Bitlis'te de hayata geçirmiş olduğumuz bu uygulamaları sonuçlarını gördük. Bitlis'e son 23 yılda yapmış olduğumuz yatırımlar ve destekler yaklaşık 16 milyar lira. Su ve sulama alanında 66 tesis hizmete alındı. Bu tesislerle 40 bin dönümlük alan sulamaya açıldı. Yine kırsal kalkınma ve orköy projelerinde 6 bin 100 projeyi destekledik. Önümüzdeki yılın projelerini de desteklemek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine burası süt ve besi bölgesi olarak ilan edilen illerimizden biri. Dolayısıyla mera ıslahları çok önemli bir başlık. Burada da 182 bin dekarlık alanda mera ıslah çalışmalarını tamamladık. 466 bin dekarlık alana sahip 4 büyük alanı da büyük ova olarak korumaya almış durumdayız."

Kentte bitkisel üretimin bu süre içinde 8 kat, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 13, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 17, 3 kat arttığını vurgulayan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bitlis'in bu manada coğrafi işarete sahip çok güzel ve önemli bir ürünü balı var. Bitlisimiz Türkiye'de arı kovanı varlığı açısından da Bitlisimiz 5. sırada. Tabii sadece bunlar değil aynı zamanda orman açısından, Yeşil Vatan Bitlis'te de kendini göstermesi açısından topraklarımızla fideleri, fidanları ve tohumları buluşturmaya devam ediyoruz. Bu manada da 11 Kasım'da bu duyuruyu, bu çağrıyı yapmış olayım. Türkiye'nin 81 ilinde, bütün ilçelerinde vatandaşlarımızı, Yeşil Vatanımızı yeniden yeşillendirmek ve buna katkıda bulunmak adına 7'den 77'ye alanlara davet ediyorum."

İ-PART ve TKDK hibe destekleri ve teşvikleri için 10'ncu çağrı ilanını yayınladıklarını bildiren Yumaklı, bu çağrı ilanının bütçesinin 50 milyon Euro olduğunu bildirdi. Nemrut Kalderası'nın milli park ilan edilmesiyle alakalı sürecin sonuna yaklaşıldığını aktaran Yumaklı, "İnşallah her alanda olduğu gibi bu çok kıymetli ve kadim şehrin turizm açısından da çok farklı bir yere gelmesi için önemli bir yer olduğunu düşündüğümüz Nemrut Kalderası'nın da Bitlis'in turizmine biz Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri kapsamında yapımı tamamlanan Canevi Patates İşleme Paketleme ve Depolama Tesisi'nin açılışında da konuşan Yumaklı, üretilen bu ürünleri doğru şekilde işlemek ve paketlemek gerektiğini kaydetti.

Yumaklı, "Ürünleri hem Türkiye'de hem de ihraç edilecek yerlere Türkiye'nin güzel ürünleri olarak göndermek lazım. Dolayısıyla bu tesislere ihtiyaç var. Bakanlık olarak üretimi artıracak, üretimimizi katmadeğerli şekilde pazarlara ulaşmasını sağlayacak her türlü tesise destek veriyoruz. İrili ufaklı hiç fark etmez yeter ki üretimimize katkı da bulunsun. Bu vesileyle başta Bitlis olmak üzere Türkiye'de üreten çaba gösteren emek veren üreticilere ve çiftçilere canı gönülden teşekkür ediyorum. Benzeri tesislerin bakanlığımızın da destekleriyle artmasını diliyorum. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından kurdelesini keserek açılışını yaptığı tesiste incelemelerde bulunan bilgi alan Bakan Yumaklı, tesisin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Daha sonra kuru fasulye işletme tesisini ziyaret ederek tesis sahibi Kenan Örken'den bilgi alan Yumaklı, tesiste incelemelerde bulundu. Açılış ve ziyaretlerde Bakan Yumaklı'ya, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, kurum amirleri ve partililer eşlik etti.