Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve nitelikleri neler, branş dağılımı ve kontenjanlar nasıl? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 1800 kişilik istihdam devam ediyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 devam ediyor. Yapılan açıklama sonucu personel alımı için az bir süre kaldı. Vatandaşlar da az bir süre kalmışken Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve niteliklerini sorguluyor. 1800 kişilik istihdamda hangi meslek gruplarının işe alınacağı da belli olmuş durumda. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve nitelikleri neler? İşte detaylar...
Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır"
– 523 ziraat mühendisi
– 392 veteriner hekim
– 135 gıda mühendisi
– 86 orman mühendisi
– 51 su ürünleri mühendisi
– 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi
– 7 harita mühendisi
– 24 avukat
– 23 laborant
– 23 kimyager
– 23 biyolog
– 10 veteriner sağlık teknikeri
– 10 ziraat teknikeri
– 3 veteriner sağlık teknisyen
– 3 ziraat teknisyen
– 182 büro personeli
– 190 orman muhafız memuru
– 100 koruma ve güvenlik görevlisi
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