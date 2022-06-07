Haberler Yaşam Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve nitelikleri neler, branş dağılımı ve kontenjanlar nasıl? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 1800 kişilik istihdam devam ediyor!
Giriş Tarihi: 7.6.2022 07:48

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve nitelikleri neler, branş dağılımı ve kontenjanlar nasıl? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 1800 kişilik istihdam devam ediyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve nitelikleri neler, branş dağılımı ve kontenjanlar nasıl? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 1800 kişilik istihdam devam ediyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve nitelikleri, yapılan açıklamayla belli oldu. ÖSYM ile tercih kılavuzu yayınlandı ve hangi şartların arandığı öğrenildi. Böylece vatandaşlar da Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler sorusunu yöneltmeye başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, hangi branşlarda işe alımı yapılıyor? İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2022 devam ediyor. Yapılan açıklama sonucu personel alımı için az bir süre kaldı. Vatandaşlar da az bir süre kalmışken Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve niteliklerini sorguluyor. 1800 kişilik istihdamda hangi meslek gruplarının işe alınacağı da belli olmuş durumda. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve nitelikleri neler? İşte detaylar...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINA BAŞLIYOR

Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır"

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Personel alımı başvuru tarihleri olarak 2 – 9 Haziran 2022 belirlendi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

– 523 ziraat mühendisi

– 392 veteriner hekim

– 135 gıda mühendisi

– 86 orman mühendisi

– 51 su ürünleri mühendisi

– 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi

– 7 harita mühendisi

– 24 avukat

– 23 laborant

– 23 kimyager

– 23 biyolog

– 10 veteriner sağlık teknikeri

– 10 ziraat teknikeri

– 3 veteriner sağlık teknisyen

– 3 ziraat teknisyen

– 182 büro personeli

– 190 orman muhafız memuru

– 100 koruma ve güvenlik görevlisi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve nitelikleri neler, branş dağılımı ve kontenjanlar nasıl? 2022 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 1800 kişilik istihdam devam ediyor!
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