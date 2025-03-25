Haberler Yaşam Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi 2025 güncellendi! Çayda gıda boyası, baharatta yabancı madde...
Giriş Tarihi: 25.3.2025 10:21

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi 2025 güncellendi! Çayda gıda boyası, baharatta yabancı madde...

Tarım ve Orman Bakanlığı Güvenilir Gıda sistemiyle hileli ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Yeni ürünlerin eklendiği listede gıda boyası, yabancı madde, kanatlı eti, deri dokusu tespiti gibi pek çok durumla karşılaşılıyor. Et, baharat, yağ, çay peynir gibi ürünlerde tespit edilen durumlar tablo üzerinde görülebiliyor. İşte, güncellenen Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi 2025...

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi 2025 güncellendi! Çayda gıda boyası, baharatta yabancı madde...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilen ürünler, markalar ve hile biçimleri vatandaşın gündeminde. Özellikle tüketicinin sıklıkla tükettiği ürünlerde çıkan taklit ve tağşiş tespiti cezayı da beraberinde getiriyor. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi ile hile bulunan o ürünler ve markaları...

ET, ÇAY, BAHARAT, PEYNİR...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş listesi güncellendi. Listede yer alan yeni ürünlerde ette kanatlı eti kullanımı, baharatta yabancı madde tespiti, çayda gıda boyası gibi hileler dikkat çekiyor.

İşte, güncellenen o liste:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKLİT TAĞŞİŞ LİSTESİ 2025

İşte listeye yeni eklenen o ürünler:

Sızma zeytinyağında da tohum yağları karıştırılması tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi 2025 güncellendi! Çayda gıda boyası, baharatta yabancı madde...
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