Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi 2025 güncellendi! Çayda gıda boyası, baharatta yabancı madde...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ifşa edilen ürünler, markalar ve hile biçimleri vatandaşın gündeminde. Özellikle tüketicinin sıklıkla tükettiği ürünlerde çıkan taklit ve tağşiş tespiti cezayı da beraberinde getiriyor. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi ile hile bulunan o ürünler ve markaları...