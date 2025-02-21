Tarımda devrim yaratacak proje: Elektroporasyon

Muş İl Tarım Müdürlüğü'nde 30 yıldır görev yapan ve aynı zamanda Alparslan Üniversitesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğrencisi olan Sabahattin Şengül, bitki tohumlarına ve hayvan yemlerine elektrik uygulayarak, tohumları soğuk stresine karşı dirençli hale getiriyor. Dünyada sınırlı sayıda çalışılmış tekniği ülkemize getiren Şengül, bu uygulama ile gıdaların içerisindeki pestisit ve aflatoksini de önlemeyi amaçlıyor.

"BU TEKNİKLE PESTİSİT VE AFLATOKSİNİ ÖNLEYEBİLİRİZ"

Yemlerin ömrünü ve kalitesini artıran bu uygulama ile gıdalardaki pestisit ve aflatoksin tehlikesinin de önlenebileceğini söyleyen Şengül, "Tohumlar üzerinde çalışırken içerisindeki mantarları inaktivite ettiğimizi keşfettim. Bu şekilde tohumların küflenmesini önlüyoruz. Bunu hayvan yemi üreten firmalarla da paylaştım. Yapabilirsek yemlerin ömrünü 2 buçuk kat daha uzatmayı hedefliyoruz. Yemlerdeki zararlı mikroorganizmaların hayvanlara zarar vermesini önlemek için bu tekniği kullanmayı düşünüyoruz. Sınır kapısından da pestisit ve aflatoksin içerdiği için geri dönen ürünlerimiz var. Bu teknikle pestisit ve aflatoksini de önleyebiliriz. Bununla ilgili de çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

"BU UYGULAMAYI İÇME SULARINDA DA DENEYECEĞİM"

Toprağa elektrik uygulayarak bitkilerin besin elementi alımını yüzde 50'ye kadar artırabildiklerini ifade eden Şengül, "Bu uygulamanın bitki köklerinde çok olumlu etkileri var. Bu uygulamayı içme sularında da deneyeceğim. İçme sularında dezenfeksiyon sağlayan bir sistem geliştirmek istiyorum. Şuanda ise bitki tohumları ve hayvan yemleri üzerinde fiili olarak çalışmaktayız. Uyguladığımız teknikle, bitkinin çimlenme oranı ve çıkış süresinde çok olumlu etkiler gözlemledik. Özellikle yaşlı tohumlarda acil servislerde kullanılan ve hastayı tekrar hayata bağlayan şok uygulamasına benzer bir işlem yapıyoruz. Elektrik uygulamasıyla tohuma şok verip uyanmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE VE İSRAİL'DEKİ TEKLİFLERE GERİ DÖNÜŞ YAPMADI

Çalışmalarını İsveç'teki bir üniversiteden ilham alarak gerçekleştirdiğini dile getiren Şengül konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi: "İsveç de soğuk iklim bölgesi olduğu için oradaki uygulamayı ülkemize getirdim. Üniversitelerden de yoğun rağbet var. İngiltere'deki bir şirketten ve İsrail'de de bu tarz faaliyetleri olan bir firmadan uygulama ile ilgili bilgi istediler ama onlara geri dönüş yapmadım. Bu konuda ülkeme hizmet etmek istiyorum"