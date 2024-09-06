Tarımsal kalkınmaya büyük destek

Doğal ve yöresel ürünlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiren İzmir Aliağa Belediyesi "Üretimde Bereket, Üreticimize Destek" sloganıyla üreticileri kalkındırıyor. Geçtiğimiz yıl 315 koyun varlığı ile faaliyetlerine başlayan Damızlık Koyun Üretim Merkezi'nde kış aylarında yapılan doğumlar ile sayı 500'e yükseldi. Organik yerli üretim konusunda çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, Belediyenin 'Kadın Emeği Değerlendirme Projesi' kapsamında bir bölümünü organik sebze üretimi amacıyla Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne tahsis ettiği arazide üretici kadınlar yazlık ve kışlık sebze fide dikimi yapıyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar üreteciye desteklerinin süreceğini söyledi.