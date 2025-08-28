Tarlada silahlı kavga: 1 ölü

İncesu köyünde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Yücetürk ile tarlada çalıştığı sırada yanına gelen E.T. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda E.T, yanında bulunan tabancayla Yücetürk'e ateş etti. Ağır yaralanan Yücetürk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli E.T. jandarma ekiplerine teslim oldu.