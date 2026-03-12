Tarladan çalışırken keşfedilen Besra tarih yazıyor! Koparmada 117 kilogram kaldırdı! İkinci kez Avrupa şampiyonu oldu

Konya'da yaşayan ve aslen Şanlıurfalı bir ailenin kızı olan milli sporcu Besra Duman, tarlada çalışırken bir hocasının gücünü fark edip, tavsiyesi üzerine 11 yaşında para halter sporuyla tanıştı. İlk kez bu sporla karşılaşan Besra, hocasına halterin ne olduğunu bilmediğini söylese de Hocasının 'Ben sana göstereyim. Yapmak istersen devam edersin' demesi üzerine bu spora başladı. Ağırlıkları bir bir kaldırdıkça kendisine olan güvenini kazanan Besra'nın başarıları da peş peşe geldi. Kendi kilosunun iki katı ağırlıkları kaldırmaya başlayan Meram Belediyespor'un sporcusu Besra, ilk derecesini 2018 yılında dünya üçüncülüğü ile elde etti. Daha sonra 2020 Tokyo'da bronz madalya kazanan Besra, 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar para halterde 55 kiloda ise gümüş madalya kazanmayı başardı. Besra'nın bunun yanı sıra Avrupa şampiyonluğu ve dünya dereceleri de bulunuyor.

GÜRCİSTAN'DA KÜRSÜNÜN ZİRVESİNE ÇIKTI

Besra Duman Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da önemli bir başarıya imza attı. Başkent Tiflis'te düzenlenen şampiyonada kadınlar 61 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu Besra Duman, koparmada 117 kilogramlık başarılı kaldırışıyla Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonayı 1 altın ve 1 bronz madalya ile tamamlayan Duman, bu sonuçla birlikte kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Duman, "Bir kez daha Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşıyorum. Bu benim ikinci Avrupa şampiyonluğum. Ülkemi ve kulübümü en iyi şekilde temsil etmek için çok çalıştık" dedi.