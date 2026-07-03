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Giriş Tarihi: 3.07.2026 20:25 Son Güncelleme: 3.07.2026 21:04

Tarladan eve dönerken uçuruma yuvarlanmıştı: Cansız bedenine 7 saat sonra ulaşıldı

Bartın’ın Ulus ilçesinde yayladan eve dönerken traktörü ile uçuruma yuvarlanan 55 yaşındaki sürücü Ali Rıza Çetinarslan’ın cansız bedenine 7 saat sonra ulaşıldı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Tarladan eve dönerken uçuruma yuvarlanmıştı: Cansız bedenine 7 saat sonra ulaşıldı
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Bartın'da Orman işçisi çalıştığı yayladan traktörü ile birlikte evine dönerken uçuruma yuvarlanan 55 yaşındaki Ali Rıza Çetinarslan'ın cesedine 7 saat ulaşıldı. Olay, dün gece Ulus ilçesi Gezen Yaylası Sarıkaya mevkisinde meydana geldi. Orman işçisi olan Ali Rıza Çetinarslan çalıştığı yaylada çalıştıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Kumluca beldesine gitmek üzere yola çıkarken, sürücüsü olduğu traktörün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Arkadaşının traktörden atlayarak kurtulurken, hemen 112 Acil telefonuna ihbar etti. İhbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD, jandarma ekipleri ve köylülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmaları sonucunda Çetinarslan'ın, yaklaşık 7 saat sonra yoldan yaklaşık 50 metre aşağıda cansız bedeni buldu. Ekipler tarafından sedyeye alınarak bulunduğu yerden çıkarılan Çetinarslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Jandarma ve Cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı. Otopsiden sonra Çetinkaya ikindi namazından sonra Bartın Kumluca beldesine bağlı Döngeller köyü aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

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Tarladan eve dönerken uçuruma yuvarlanmıştı: Cansız bedenine 7 saat sonra ulaşıldı
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