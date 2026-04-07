Tarlasını ilaçlamaya giderken traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kaza, Akpınar'a bağlı Hacıselimli Köyü'nde gerçekleşti. Şahbaz'ın idaresindeki traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Uzun süre kendisinden haber alamayan köy sakinleri, hareketsiz halde bulunan traktörü fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Haydar Şahbaz'ın cenazesi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

