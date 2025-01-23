Tarsus Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Tarsus Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Semtte?

Tarsus'a gitmek için kişiler otobüs alternatiflerini değerlendirebilirler. Bazen aile bireylerini ziyaret bazen de iş nedeniyle burayı ziyaret edecekler için ulaşım alternatifleri son derece fazladır. Bundan dolayı da otogar bilgisi birçok yönden önem taşır. Özellikle Tarsus otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, hangi semtte sorularının yanıtlarını bilmek ilçe içinden ulaşımı da önemli ölçüde etkiler.

Tarsus Otogar Nerede?

Tarsus, Mersin şehrinin en büyük ve önemli ilçeleri arasında yer alır. Burada tren hattı, havaalanı ve kara yolu ulaşımları için otogar hizmetleri verilmektedir. Yani kişilere sunulan çok çeşitli ulaşım alternatifleri olduğunu görebilirsiniz. Birçok otobüs firmasının uğrak noktaları arasında yer alan bu otogar ilçenin Beydeğirmeni Mahallesi'nde bulunmaktadır. Tam adres vermek gerekir ise; Beydeğirmeni Ankara Bulvarı 33470 Tarsus Mersin adresini vermek gerekir.

Yol Tarifi ile Tarsus Otogarı'na Nasıl Gidilir?

Tarsus otogarına farklı ulaşım seçeneklerini tercih ederek ulaşılabilir. Aynı zamanda şehrin merkezine ulaşmak için de buradan kalkan servisleri kullanılabilir. Toplu taşıma araçlarını kullanmak istiyorsanız 110, 141, 201, 202 ve 208 hattında çalışan otobüsler tercih edilebilir. Otogar ilçe merkezinde yakın bir lokasyonda bulunmaktadır. Bu da şehri merkezinde olanlar için yürüyerek ulaşabilmelerinde önemli bir etkendir. Taksi ile ulaşmak de farklı bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Otogar çevresindeki taksi durakları sayesinde buradan ilçenin farklı lokasyonlarına ulaşmak mümkündür.