Tarsus Şelalesinde Berdan Çayı’na atlayan Batu’nun cesedine ulaşılamadı

Tarsus'un ünlü mesire yerlernin başında gelen Şelale'de Berdan Irmağına atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ın iki kez aynı noktadan suya atlayıp çıktığı, üçüncü atlayışında suda oluşan girdaba girerek akıntıya kapıldığı ifade edildi. Akıntının şiddetli olduğu suda bir süre sürüklenen talihsiz gencin daha sonra gözden kaybolduğu gözleniyor.

Olaydan sonra çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Polis, 112 Acil, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti . Batu Kerem Kaplan'ın arama çalışmalarının bugünkü 2. gününde Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Batu Kerem Kaplan'ın yürütülen arama çalışmalarında sivil vatandaşlarda kıyı boyu arama çalışmalarına katıldı.

Berdan barajının kapaklarının kapatılarak suyun kesilmesinin ardından Fevzi Çakmak, Şahin, Alifakı, Egemen ve Akarsu mahallelerinde suyu kesilen Berdan çayında ceset arama çalışmalarına devam ediliyor.