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Giriş Tarihi: 1.9.2022 13:28 Son Güncelleme: 1.9.2022 13:42

Tarsuslu Astsubay Çavuş Okan Meteöz şehit oldu

Suriye’de EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz’in şehadet haberi, Mersin’in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsuslu Astsubay Çavuş Okan Meteöz şehit oldu

Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, Suriye'de hain terör örgütünün tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit oldu. Meteöz'ün şehadet haberi Mersin'in Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

Şehidin Hacıhamzalı Mahallesi'nde bulunan baba ocağına acı haber, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, askeri yetkililer tarafından 112 Acil ekipleri ile birlikte verildi. Meteöz'ün şehadet haberini alan babası Bülent, annesi Ayfer ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Okan Meteöz'ün eşi Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği, eşinin de astsubay öğrencisi olduğu öğrenildi. Şehit Meteöz'ün Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki baba ocağı Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti.

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Tarsuslu Astsubay Çavuş Okan Meteöz şehit oldu
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