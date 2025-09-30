Tarsus’ta asansörün halatı koptu bir çocuk annesi genç kadın hayatını kaybetti

Olay, Merkez Altaylılar mahallesi Orhun caddesi Sizin Evler apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Pelin Kıyga (30) adlı genç kadın işe gitmek için 7. kattaki asansöre bindi. Kabine binen Pelin Kıyga, bir süre sonra halatın kopması sonucu 7.ci kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirtilen Pelin Kıyga sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve bir çocuk annesi Pelin Kıyga'nın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Pelin Kıyga'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.