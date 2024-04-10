Tarsus’ta bayram nedeniyle şehitlik ve şehit yakınları ziyaret edildi

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve diğer ilçe protokolü; Ramazan Bayramı dolayısı ile Şehit Piyade Er Hasan Aksan ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Musa Sayan'ın ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Kaymakam Akyüz ve protokol mensupları ve çeşitli kurum müdürleri ve vatandaşlar Ramazan Bayramı nedeniyle Tarsus Şehitliği ziyaret ederek, mezarlarına çiçek bıraktılar.

Şehitlikteki etkinlikte Şehitlerimizin ruhuna Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kaymakam Akyüz, bayram nedeniyle birde mesaj yayınladı.

Mesajında, "Bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir. Bir Ramazan Bayramını daha idrak etmekte, bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluşmaktayız" diyen Akyüz, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı bayramlar eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı sevgi ve mağfiret günleridir. Bu duygularla, başta Tarsuslu hemşerilerimiz olmak üzere tüm halkımızın mübarek Ramazan Bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyor, sağlık ve mutluluk içinde, nice huzurlu günlere hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum."