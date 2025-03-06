Tarsus’ta ev yangınında 1 kişi öldü

Şehitkerim Mahallesi 3425 sokak no.12 adresinde bulunan eski yapı tek katlı evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sahura kalkan çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi ve ihbarları üzerine olay yerine 112 sağlık, İtfaiye ve Emniyet ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürürken, evde tek başına yaşayan 60 yaşındaki B.A. isimli bir adamın cansız bedeni bulundu. Şahsın dumandan etkilenerek öldüğü sanılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.