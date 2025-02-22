Tarsus’ta kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü kalp krizi geçirip öldü

Alınan bilgiye göre merkez Akşemsettin Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 62 yaşındaki Recep Erbay yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarptı.

Talihsiz sürücü kaza sonrası otomobilinden inerek, yakında bulunan kahvehaneye giderek su içerek olayın şokunu atlatmaya çalışmasına rağmen fenalaştı ve çağrılan ambulansla Devlet hastanesine götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Recep Erbay, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.