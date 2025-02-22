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Giriş Tarihi: 22.2.2025 18:54 Son Güncelleme: 22.2.2025 20:06

Tarsus'ta kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü kalp krizi geçirip öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü elektrik direğine çarparak durduktan sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Neslihan ÖZBOZKURT
Tarsus’ta kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü kalp krizi geçirip öldü

Alınan bilgiye göre merkez Akşemsettin Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 62 yaşındaki Recep Erbay yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarptı.

Talihsiz sürücü kaza sonrası otomobilinden inerek, yakında bulunan kahvehaneye giderek su içerek olayın şokunu atlatmaya çalışmasına rağmen fenalaştı ve çağrılan ambulansla Devlet hastanesine götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Recep Erbay, tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Tarsus'ta kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü kalp krizi geçirip öldü
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