Tarsus’ta meydana gelen yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi

Merkez Şehit Kerim mahallesi 3408 sokakta meydana gelen ve metruk binada başlayan yangın daha sonra bitişikte bulunan 2 ayrı ev ile iş yerlerine sıçradı.

Yangın bölgesine ihbar üzerine Mersin Büyükşehir belediyesi'ne ait Tarsus, Huzurkent, Akdeniz ve Mersin'den gelen itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ve emniyet mensupları seferber edildi. Yaklaşık 100 yıllık ahşap binanın da bulunduğu yangında itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken yangında ev ve kuaför iş yerinde bulunan vatandaşlar herhangi bir sorun olmadan tahliye edildi. An itibariyle yangın söndürme çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.