Tarsus’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre Tarsus Pozantı D-750 karayolunun Sağlıklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada Tarsus gezisinden Hatay'ın İskenderun ilçesine dönmekte olan Asi Hayat Motosiklet Grubu konvoyundaki Hikmet Gürarslan idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelmekte olan E.T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada Hikmet Gürarslan ile arkasındaki Tolga Çuğun yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 çocuk babası Hikmet Gürarslan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Tolga Çuğun ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü E.T. gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.