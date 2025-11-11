Tarsus’ta yolcu minibüsü otomobille çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Yunus Emre Mahallesi D-400 Karayolu Mersin-Tarsus istikametinde Yeni Hal Kavşağı'nda meydana gelen kazada, T.T. (55) yönetimindeki içinde 9 yolcunun bulunduğu minibüs ile E.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrilerek yol kenarındaki sulama kanalına düşerken, otomobil sürücüsü E.K. ile araçtaki 3 kişi ve minibüsteki 6 kişi olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 112 Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.