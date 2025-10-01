Haberler Yaşam Haberleri Tarsus'taki asansör faciası ile ilgili 3 kişi gözaltında
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan ve genç bir kadının ölümüyle sonuçlanan asansör faciasının olayı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan ve genç bir kadının ölümüyle sonuçlanan asansör faciasının olayı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet başsavcısı Orhan Kaya, ilçeye bağlı altaylılar Mahallesi'ndeki apartmanda asansörün zemine düşmesi üzerine Pelin Kıyga adlı genç kadının ağır yaralandığını ve kaldırıldığı tartış Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak ölmesi üzerine soruşturma başlattıklarını söyledi.

Alınan bilgiye göre asansörün bakımından sorumlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu devam ederken, vefat eden Pelin Kıyga'nın eşi Gökhan Kıyga da olayın sorumlularının yakalanarak Adalet önünde hesap vermelerini istedi. Öte yandan apartman sakinlerinin bulunduğu WhatsApp grubunda, asansörde yaklaşık 2 aydır arızalar yaşandığını gündeme getirdi. Sakinler, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firmayla bakım sözleşmesi yaptığını iddia ettiler. Kazanın kesin nedeni ise bilirkişinin teknik inceleme raporlarının tamamlanmasından sonra netlik kazanacak.

