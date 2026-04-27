Tartışma ölümle bitti! Göğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Singapur Evleri önünde yaşandı. Alınan bilgilere göre, F.Ş. ile alkollü olduğu iddia edilen Fatih K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Kavga sırasında Fatih K., göğüs bölgesinden bıçakla ağır yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatih K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



ŞÜPHELİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı bölgede çalışma gerçekleştirirken, kanlı olayın ardından şüpheli F.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.