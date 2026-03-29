Tartışmada silah patladı! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay önceki akşam saatlerinde Rize merkez Portakallık Mahallesinde 3 gencin bilinmeyen bir nedenle tartışması sonucu meydana geldi. Portakallık Mahallesinde meydana gelen olayda, bir iş yerinde Kerem Rahman Günaydın (17) ile tartışan Y.Y.K ve D.Ş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.Y.K tabanca ile Kerem Rahman Günaydın'a ateş etti. Ağır yaralanan genç Rize Recep Tayip Erdoğan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 17 Yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

