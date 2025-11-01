Tartıştığı adamın boğazını sıkıp ölümüne neden operatöre 6 yıl istendi

Olay, geçtiğimiz 2 Mayıs günü merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir işyerinin ofisinde meydana geldi. Kepçe operatörü Yunus Koç, parasını almak için ofise geldi. İddiaya göre burada parasından kesinti olduğunu öğrenen Koç ile işyerinde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Koç, ayağa kalkıp Yılmaz Çokurpınar'ın boynunu sıktı. Fenalaşan Yılmaz Çokurpınar kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yunus Koç, Çokurpınar'ın boynunda kırık oluşturup, ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ADLİ TIP RAPORU SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dosyayı inceleyen Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, "Çokurpınar'ın göğüs cilt altında ve göğüs kaslarında yaygın kanama ve sternum kırığının lokalizasyonu ve özellikleri dikkate alındığında, yeniden canlandırma işlemi sırasında husullerinin mümkün olduğu, otopside tespit edilen tiroid kartilaj kırığının yeniden canlandırma işlemleri esnasında oluşturulmuş olduğu, kronik kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün maruz kaldığı tartışma olayının stresinin tetiklediği ani kalp ölümü sonucu meydana gelmiş olduğu, maruz kaldığı tartışma olayı ile kişinin ölümü arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu ancak ceza hukuku açısından illiyet bağı kurulup kurulmayacağı hususunun adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, bu raporla birlikte seyri değişen soruşturmayı tamamladı. Savcılık, Yunus Koç hakkında 'taksirle ölümü neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi. İddianamede, "Çokurpınar'ın maruz kaldığı eylemdeki yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu ve Çokurpınar'ın maruz kaldığı tartışma olayının stresini tetiklediği ani kalp ölümü sonucu meydana gelen ölüm olayıyla maruz kaldığı tartışma olayı arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu, şüphelinin maktuldeki kalp rahatsızlığını önceye dayalı bildiğine dair aleyhine bir delil bulunmadığı belirtilerek 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması istendi.

HALEN TUTUKLU OLMASI KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL

Yunus Koç'un avukatı Mehmet Fatih Soylu, "Maktulün kalp krizi geçirmesi sonucu müvekkilim 'kasten öldürme' suçundan yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunuyor. Soruşturmanın en başında dosya içinde gördüğümüz otopsi raporuyla; ölümün sebebiyetinin kalp krizi olduğunu, bundan dolayı maktulün kaldırıldığı hastanedeki tüm tedavi ve işlemlerine ilişkin evrakların istenmesini, entübe esnasında troid kıkırdağının kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu beyan ettik. Çünkü otopsi raporunda maktulün boğazında boğuşmaya dair iz ve emareye rastlanılmadığı raporlanmıştır. Dosyaya gelen Adli Tıp raporuyla maktulün ölümü kalp krizi olduğu ve müvekkilin eyleminin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanma olduğu yönünde rapor gelmiştir. Müvekkil, maktulün kalp rahatsızlığı olduğunu bilmemekte ve bilebilecek de bir durumda değildir. Yargılanma sonucunda maktul ölümü ile müvekkilin eylemi arasında illiyet bağının bulunmadığı yönünde değerlendirme yapılacağını düşünmekteyiz. Müvekkilin lehine gelen rapora rağmen müvekkilin tutuklu bulunması ise hukuk nazarında kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.