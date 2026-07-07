Tartıştığı ağabeyinin evini ateşe verdi

Olay, 350 Evler Mahallesi Kırçiçeği Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan Osman Kolca ile kardeşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen kardeş, tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla ağabeyini kovalamaya başladı. Kardeşinin elinden kurtulan Osman Kolca, şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Kolca'nın polis merkezinde ifade verdiği sırada kardeşi tarafından telefonla aranarak evi ateşe verdiği bilgisi verildi.