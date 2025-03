Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Amasya'da 17 yaşındaki M.E, tartıştığı 28 yaşındaki arkadaşı R.G'yi boynundan ve göğsünden defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Amasya Merkeze bağlı Kirazlıdere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki M.E ile 28 yaşındaki arkadaşı R.G arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek kanlı bitti. 17 yaşındaki M.E, 28 yaşındaki R.G'yi evinin önünde göğsünden ve boynundan birkaç kez bıçaklayarak öldürdü. İhbarla, olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yerde hareketsiz yatan R.G üzerinde yaptığı kontrollerde 28 yaşındaki şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. 28 yaşındaki R.G'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçmaya çalışan 17 yaşındaki katil zanlısı M.E. ise üzerinde suç aleti ile birlikte fazla uzaklaşamadan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.