Tartıştığı arkadaşını vurup kaçtı

Aydın'da bir grup arasında çıkan kavgada Batuhan Demir, pompalı tüfekle Ömer İncekaya'yı (36) vurarak öldürdü. 3 şüpheli gözaltına alınırken, motosikletle kaçan Batuhan Demir aranıyor. Olayın uyuşturucu madde ticareti nedeniyle çıkan tartışmadan kaynaklandığı iddia edildi. Olay, önceki gün gece saatlerinde Efeler ilçesi Muğla Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup arasında uyuşturucu madde ticareti nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Batuhan Demir, pompalı tüfekle Ömer İncekaya'ya ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden İncekaya kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli motosikletiyle kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde İncekaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, motosikletiyle kayıplara karışan şüpheli Batuhan Demir'i arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan taraflar arasındaki uyuşturucu madde ticareti nedeniyle çıkan kavgada Batuhan Demir'in, arkadaşı Ömer İncekaya'ya ateş ettiği ve cinayeti işlediği öne sürüldü.

