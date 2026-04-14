Giriş Tarihi: 14.04.2026 12:12

Kahramanmaraş'ta vahşet! Tartıştığı eşini başından vurdu

Kahramanmaraş’ta 38 yaşındaki M.K. tartıştığı eşini başından vurdu. Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatma K. (32), doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta vahşet! Tartıştığı eşini başından vurdu
Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 38 yaşındaki M.K. ile 32 yaşındaki eşi Fatma K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.K., yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli M.K.'nin bir süre sonra avukatlarıyla birlikte jandarma karakoluna giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta vahşet! Tartıştığı eşini başından vurdu
