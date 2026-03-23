Tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı

Olay, 20 Mart sabah saatlerinde Merkez Kocasinan ilçesi Akın Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Gamze Serçel ve Hacı Ali Serçel çifti arasında iddiaya göre aldatma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Hacı Ali Serçel, eşini tabancayla vurarak öldürdü. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Gamze Serçel, yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Şüphelinin yakalanması için başlatılan soruşturma kapsamında jandarmanın yoğun çalışması sonucu Hacı Ali Serçel Yozgat'ta yakalanarak Kayseri'ye getirildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ağabeyi Mehmet Serçel'in ifadesinde, "Kardeşim, yengem Gamze'nin telefonunda başka erkeklerle uygunsuz mesajlaşmalarını ve videolarını yakaladı. Çıkan tartışmayı kardeşimi evden uzaklaştırarak engelledim. Ancak bayram sabahına silah sesiyle uyandık" dediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMIŞ

Hacı Ali Serçel'in sosyal medya hesabında "Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış acele ettim demiş. İntikam aldığı kişi 40 yıl diken üstünde yaşamış" paylaşımını yaptığı görüldü.