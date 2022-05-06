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Giriş Tarihi: 6.5.2022 19:42 Son Güncelleme: 6.5.2022 20:15

Tartıştığı eşini silahla vurdu!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Tartıştığı eşini silahla vurdu!

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı.

Olay, bugün öğleden sonra Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Evli çift arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu H, E. (42) kocası tarafından silahla vurularak yaralandı. Silah sesini duyan çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde yaptığı ilk yardım sonrası ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Tartıştığı eşini silahla vurdu!
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