Tartıştığı eşini silahla vurdu!

Olay, bugün öğleden sonra Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Evli çift arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu H, E. (42) kocası tarafından silahla vurularak yaralandı. Silah sesini duyan çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde yaptığı ilk yardım sonrası ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.