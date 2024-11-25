Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Mert Türkmen (35), tartıştığı eşi Yeşim Türkmen'i (37) tabanca ile vurarak öldürdü. Olay, önceki gece Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mert Türkmen ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mert Türkmen, tabanca ile eşi Yeşim Türkmen'e ateş etti. Daha sonra kendi bileği ve boğazına da kesik atan zanlı, yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de tabancayla ateş açtı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu. Yeşim Türkmen yaşamını yitirdi. Katil zanlısı Mert Türkmen gözaltına alındı.