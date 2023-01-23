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Giriş Tarihi: 23.1.2023 23:54 Son Güncelleme: 24.1.2023 00:23

Tartıştığı kadın tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Kayseri’nin Akkışla İlçesinde Sonay A (25), tartıştığı komşusunun oğlu 23 yaşındaki Mehmet Can’ı tabancayla vurarak öldürdü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Tartıştığı kadın tarafından vurulan genç hayatını kaybetti

Akkışla İlçesi Yeni Mahalle Kululu Caddesi üzerinde birbirlerine komşu olan Sonay A, ile Mehmet Can arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine evine giderek tabanca alan Sonay A, Mehmet Can'ı vurarak ağır yaraladı. Mahalle sakinlerini ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Can olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akkışla ilçe Entegre Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Can doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Sonay A, polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tartıştığı kadın tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
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