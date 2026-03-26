Tartıştığı kadına ateş ederek ağır yaraladı: Aynı silahla kendini öldürdü

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde yaşandı. Ali B. ile yanında bulunan Semra M. Arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi üzerine Ali B., yanında getirdiği silahla Semra M.'yi vurdu. Şahıs, daha sonra aynı silahla göğsüne doğru ateş ederek kendini vurdu. Silah seslerini duyanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı durumdaki kadın ve şahsı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırdı. Yaralılardan Ali B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatı kaybetti.

Semra M.'nin ise tedavisi devam ediyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

