Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı kadına ateş ederek ağır yaraladı: Aynı silahla kendini öldürdü
Giriş Tarihi: 26.03.2026 11:46

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde tartıştığı kadını vuran bir şahıs, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Kadın ağır yaralanırken, şahıs hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM
  • ABONE OL

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde yaşandı. Ali B. ile yanında bulunan Semra M. Arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi üzerine Ali B., yanında getirdiği silahla Semra M.'yi vurdu. Şahıs, daha sonra aynı silahla göğsüne doğru ateş ederek kendini vurdu. Silah seslerini duyanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı durumdaki kadın ve şahsı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırdı. Yaralılardan Ali B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatı kaybetti.
Semra M.'nin ise tedavisi devam ediyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz