İstanbul Kartal'da 6 Nisan'da, Özbekistan uyruklu 28 yaşındaki 2 çocuk annesi Shoksana T. bir süredir anlaşmazlık yaşadığı ve tartıştığı kocasını kalbinden bıçakladı. Olayın hemen ardından taksi durağını arayan kadın, "Eşim bıçağın üzerine düştü, hastaneye gitmesi gerek" dedi. Taksicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Erim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyete götürülen yabancı uyruklu kadın cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinden ardından adliyeye sevk edilen Shoksana T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erim'in cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Kartal Merkez Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve bir kebapçıda garson olarak çalışan Shoksana T.' ilk beyanında "Kocam bıçağın üzerine düştü." diye ifade verdi. Bir süre sonra kadının, "Her gün tartışma yaşıyorduk, yine kavga çıktı, olay yaşandı." dediği öne sürüldü. Gözaltına alınan kadın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşini öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.