Tartıştığı oda arkadaşı tarafından öldürüldü

Olay, Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana geldi. Fırında çalışan ve aynı odada kalan S.S. ve Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, sesleri duyan ve diğer odada kalan arkadaşları tarafları ayırdı. Saat 02.00 sıralarında taraflar arasında tekrar tartışma çıktı.