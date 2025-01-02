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Giriş Tarihi: 2.1.2025 14:58

Tartıştığı oda arkadaşı tarafından öldürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai (21), tartıştığı oda arkadaşı S.S. (24) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DHA
Tartıştığı oda arkadaşı tarafından öldürüldü

Olay, Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana geldi. Fırında çalışan ve aynı odada kalan S.S. ve Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, sesleri duyan ve diğer odada kalan arkadaşları tarafları ayırdı. Saat 02.00 sıralarında taraflar arasında tekrar tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI: HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada S.S., Mirzai'yi bıçaklayıp kaçtı. Odaya giren iş arkadaşları Mirzai'yi kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Muhammed Emir Mirzai'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, suç aleti bıçak da odada bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre sonra S.S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Mirzai'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Tartıştığı oda arkadaşı tarafından öldürüldü
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