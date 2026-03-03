Tartıştığı sevgilisini bıçakla öldürdü

Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana gelen olayda, Mizgin Karademir (29) ile erkek arkadaşı İ.E. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.E, mutfaktan aldığı bıçakla Karademir'i 7 yerinden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Karademir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli ise suç aleti bıçakla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.