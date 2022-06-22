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Giriş Tarihi: 22.6.2022 15:32

Tarzan Rıfkı hangi ormanda çekildi, nerede? Tarzan Rıfkı oyuncuları ve konusu nedir?

Tarzan Rıfkı hangi ormanda çekildi, nerede? Tarzan Rıfkı oyuncuları ve konusu nedir?

22 Haziran Çarşamba günü Show TV ekranlarında Tarzan Rıfkı sinemaseverle ile buluşacak. Natuk Baytan’ın Kemal Sunal ile yaptığı son film olan Tarzan Rıfkı nerede çekildi, hangi ormanda soruları merak ediliyor. 1986 yapımı film Yeşilçam’ın en hoş filmleri arasında yer almaktadır. Peki, Tarzan Rıfkı oyuncuları ve konusu nedir? İşte Tarzan Rıfkı çekildiği yerler!

Başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu'nun yer aldığı Tarzan Rıfkı filmi 22 haziran salı akşamı Show TV ekranlarına gelecek. Şehirde ev kalmayınca Rıfkı şehrin dışında evler bulmaya çalışır. Eleştirel filmin birçok sebebi bulunmaktadır. Tarzan Rıfkı filmi nerede çekildi, ne zaman? Tarzan Rıfkı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar!

TARZAN RIFKI NEREDE ÇEKİLDİ?

1986 yapımı Türk komedi filmi Tarzan Rıfkı'nın çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti. Genellikle Sarıyer'in Kemerburgaz'a yakın taraflarında çekildi.

TARZAN RIFKI KONUSU

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasını da çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.

TARZAN RIFKI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı

Suna Yıldızoğlu - Melahat

Saadettin Erbil - Abdullah

Asuman Arsan

Dinçer Çekmez - Zeki

Ece Berkant - Gül

Yadigar Ejder - Bitirim

Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü

Adem Taşay

Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat

Coşkun Göğen

Ekrem Dümer - Polis müdürü

Demiray Erül - Komiser Asım

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Tarzan Rıfkı hangi ormanda çekildi, nerede? Tarzan Rıfkı oyuncuları ve konusu nedir?
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