Tarzan Rıfkı hangi ormanda çekildi, nerede? Tarzan Rıfkı oyuncuları ve konusu nedir?

Başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu'nun yer aldığı Tarzan Rıfkı filmi 22 haziran salı akşamı Show TV ekranlarına gelecek. Şehirde ev kalmayınca Rıfkı şehrin dışında evler bulmaya çalışır. Eleştirel filmin birçok sebebi bulunmaktadır. Tarzan Rıfkı filmi nerede çekildi, ne zaman? Tarzan Rıfkı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar!
1986 yapımı Türk komedi filmi Tarzan Rıfkı'nın çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti. Genellikle Sarıyer'in Kemerburgaz'a yakın taraflarında çekildi.
Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasını da çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.
Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı
Suna Yıldızoğlu - Melahat
Saadettin Erbil - Abdullah
Asuman Arsan
Dinçer Çekmez - Zeki
Ece Berkant - Gül
Yadigar Ejder - Bitirim
Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü
Adem Taşay
Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat
Coşkun Göğen
Ekrem Dümer - Polis müdürü
Demiray Erül - Komiser Asım