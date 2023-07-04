Taş Devri Karakterleri - Taş Devri Moloztaş ve Çakmaktaş Ailesi İsimleri ve Özellikleri

1960 yılında resmi olarak ilk kez ABD televizyonunda yayınlanmaya başlayan Taş Devri çizgi filmi 6 sezonun sonunda dünya da başka ülkelerde de yayınlanmaya başlanmıştır. Taş Devri karakterleri, denildiğinde ilk akla gelen isim Fred Çakmaktaş olsa gerek. Çakmaktaş ailesi isimleri arasında filmi zirveye çıkaran Fred Çakmaktaş ve hepimizin bildiği repliği "yaba daba duuu" dur. Taş Devri Çizgi Film karakterleri, Çakmaktaş ve Moloztaş ailesinden oluşur. Taş Devri ülkemizde de uzun yıllar televizyonlarda karşımıza çıktı.

Taş Devri Karakterleri

Taş devri filminin yapımcısı Hanna-Barbera Productions'dır. 1950 yıllarında serbest olarak sitkom yayına başlamıştır. Taş Devri Çizgi filmi 1960 yılında resmi olarak ilk kez ABD'de bir televizyon kanalında yayınlanmaya başlamıştır. 6 sezon gösterimde kalan Taş Devri 1966 yılından sonra farklı ülkelerde de gösterilmeye başladı.

Taş Devri çizgi filminin işleyişi iki aile arasında geçmektedir. Bu aileler Çakmaktaş ailesi ve Moloztaş ailesidir. Taş devri çizgi filminde en önemli karakterler Çakmaktaş ailesinden Fred ve Wilma Çakmaktaş ve yakın arkadaşları Barni ve Betty Moloztaş olmasına rağmen Taş Devri çizgi filminde birçok karakter bulunmaktadır.

Taş Devri Moloztaş ve Çakmaktaş Ailesi İsimleri ve Özellikleri

Taş devi karakterleri Taşyatağı'nda yaşarlar. Çakmak taş ailesinin adresi Kaldırımtaşı Sokak No: 323 Taşyatağı'dır. Taş devri çizgi filmi aile içi ilişkileri anlatır. Başkarakter Fred Çakmaktaş ve Barney Moloztaş çok yakın arkadaştır ve aynı zamanda aynı taş ocağında çalışırlar. Patronları Bay Slate ile sürekli kavga edip kovulma noktasına gelse de olay hep tatlıya bağlanır. Fred ve Barni'nin en sevdikleri spor bowlingdir. Bir de üye oldukları bufalo derneği vardır. Filmin en can alıcı yerleri Fred ve Barni'nin kavga etmesi ile karılarını görüştürmek istememeleridir. Buna rağmen karıları onları ne yapar eder barıştırırlar. Çünkü aynı Fred ve Barni gibi Wilma ve Betty de yakın arkadaştır.

Taş devri filminin en çekici yönlerinden biri de ev eşyalarının çok ilginç olmasıdır. Örnek verecek olursak; lavabodaki çeşme yerine filin hortumu kullanılması ilginçliklerden biri iken çöp tenekesi yerine pelikanın gagası kullanılır ve süpürge yerine karıncayiyen kullanılması başka ilginçliklere örnek verilebilir. Filmin karakterlerini ailelerine göre şu şekilde sıralayabiliriz: