Taş Kağıt Makas bu akşam var mı yok mu, neden yok? Taş Kağıt Makas yeni bölüm ne zaman? 10 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı

Taş Kağıt Makas bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk ve Burak Yörük'ün yer aldığı dizi, sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un adalet mücadelesini ele alıyor. Konusuyla ilgi çeken dizi her Çarşamba akşamı yayınlanıyor. Ancak 10 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı listesinde yapımın yeni bölümü yer almıyor. Bu sebeple Taş Kağıt Makas yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu bugün var mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte, 10 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı ve tüm detaylar…
TAŞ KAĞIT MAKAS BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Her Çarşamba günü Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Taş Kağıt Makas dizisinin akıbeti merak konusu oldu.
10 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı listesine göre Taş Kağıt Makas bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Onun yerine dizi saatinde Şarkılar Bizi Söyler özel bölümü izleyicilerle buluşacak.
TAŞ KAĞIT MAKAS 7. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Taş Kağıt Makas yeni bölüm tarihi belli oldu.
MF Yapım imzalı dizi, 17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI | 10 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler (özel bölüm)
23:45 Taş Kağıt Makas
02:30 Yerli Sinema Bak Yeşil Yeşil
TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜM ÖZETİ
Kanal D'nin MF Yapım imzalı dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesini konu alan dizinin son bölümünün özeti şöyle;
Umut, kazandığı davayla birlikte Emirkıranlar'a karşı çok büyük bir koz elde eder. Davanın sonucunda elde edeceği bir isim, Rıza'nın özgürlüğüne giden yolda önemli bir adım fırsatı doğurur. Mücadelesini oyunun kuralına göre sürdürürken, cezaevinden kötü bir haber alır. Umut ve Rıza için yolun sonu gelmiş midir?
Bünyamin Emirkıran'ın talimatıyla bir trafik kazası dosyasını alan Harun Yakar, gerçekle yüzleşince sonunda isyan eder. Sıradan bir kaza gibi görünen olayın arkasında, toplumda büyük yankı uyandıracak gerçekler vardır.
Fecir'in babası için kurduğu tuzağın dehşetini yaşayan Umut, trafik kazası dosyasında bazı detaylar yakalar. Aynı organize kötülükten gelen haksızlığa karşı, mücadele etmeye karar verir.