Taş Kağıt Makas bu akşam var mı yok mu, neden yok? Taş Kağıt Makas yeni bölüm ne zaman? 10 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı

Taş Kağıt Makas bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk ve Burak Yörük'ün yer aldığı dizi, sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un adalet mücadelesini ele alıyor. Konusuyla ilgi çeken dizi her Çarşamba akşamı yayınlanıyor. Ancak 10 Nisan Çarşamba Kanal D yayın akışı listesinde yapımın yeni bölümü yer almıyor. Bu sebeple Taş Kağıt Makas yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu bugün var mı, yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte, 10 Nisan 2024 Kanal D yayın akışı ve tüm detaylar…