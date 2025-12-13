Taşacak Bu Deniz 10. bölüm izle! Esme, Eleni’nin kızı olduğunu öğrendi! Taşacak Bu Deniz son bölüm izle

Adil'in kendisini her yerde aradığını bilen Şerif ise Esme'yi kaçırır. Koçari cephesini alarma geçiren bu hamle, Adil'i zamanla yarışan bir kurtarma operasyonuna sürükler. Ancak Şerif'in son acımasız hamlesi ile işler iyice karışır ve Esme'yi hayatının en zor kararıyla karşı karşıya bırakır. Şerif'in bu hamlesi ne olacaktır? Esme nasıl bir karar alacaktır?