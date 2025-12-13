Taşacak Bu deniz 10. bölüm izle! TRT 1 ile Taşacak Bu deniz son bölüm full izle

Cuma akşamlarının sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz, 10. bölümüyle seyirciyi ekran başına topluyor. Esme'nin sonunda Eleni'nin kızı olduğunu öğrenmesi dizinin seyrini değiştirirken, Furtunalarla yaşanan büyük yüzleşme de yeni bölümde öne çıkıyor. İzleyiciler yeni bölümde yaşanan gelişmeleri merakla takip ediyor. İşte, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm izle ekranı...
12 Aralık 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz/bolum
Koçari ile Furtuna arasındaki çatışma, Adil'in konağı patlatmasıyla çok büyük bir krize dönüşür. Patlamanın ortasında kalan Esme ölümden dönerken uzun zamandır aradığı gerçeğe, yani Eleni'ye kavuşur. Esme bir yandan mutluluktan çıldırır, bir yandan Furtunalarla hesaplaşır. Şimdi net bir hedefi vardır, kızı ona anne, Adil'e baba diyecek midir?
Oruç, ailesini korumak için gereken her şeyi yapmaya odaklanırken, Koçarilerin dur durak bilmeyen hamleleriyle baş etmekte zorlanır.
Adil'in kendisini her yerde aradığını bilen Şerif ise Esme'yi kaçırır. Koçari cephesini alarma geçiren bu hamle, Adil'i zamanla yarışan bir kurtarma operasyonuna sürükler. Ancak Şerif'in son acımasız hamlesi ile işler iyice karışır ve Esme'yi hayatının en zor kararıyla karşı karşıya bırakır. Şerif'in bu hamlesi ne olacaktır? Esme nasıl bir karar alacaktır?