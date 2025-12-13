Taşacak Bu Deniz 11. bölüm 1. fragman yayında! 📺 "Adil Koçari'yi ben ihbar ettim!"

Taşacak Bu Deniz 11. bölüm fragmanı ile dizide tansiyon giderek artıyor. Esme ile Eleni arasında ortaya çıkan anne-kız bağı, son bölümde duygusal anlar yaratırken izleyiciler hikâyenin bundan sonra nasıl şekilleneceğine odaklandı. Dizideki ilişkilerin yön değiştirmesi beklentileri artırdı. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...
TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz 11. bölüm fragmanı yayında. İzlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz/fragman
TAŞACAK BU DENİZ 10. BÖLÜM KONUSU
Koçari ile Furtuna arasındaki çatışma, Adil'in konağı patlatmasıyla çok büyük bir krize dönüşür. Patlamanın ortasında kalan Esme ölümden dönerken uzun zamandır aradığı gerçeğe, yani Eleni'ye kavuşur. Esme bir yandan mutluluktan çıldırır, bir yandan Furtunalarla hesaplaşır. Şimdi net bir hedefi vardır, kızı ona anne, Adil'e baba diyecek midir?
Oruç, ailesini korumak için gereken her şeyi yapmaya odaklanırken, Koçarilerin dur durak bilmeyen hamleleriyle baş etmekte zorlanır.
Adil'in kendisini her yerde aradığını bilen Şerif ise Esme'yi kaçırır. Koçari cephesini alarma geçiren bu hamle, Adil'i zamanla yarışan bir kurtarma operasyonuna sürükler. Ancak Şerif'in son acımasız hamlesi ile işler iyice karışır ve Esme'yi hayatının en zor kararıyla karşı karşıya bırakır. Şerif'in bu hamlesi ne olacaktır? Esme nasıl bir karar alacaktır