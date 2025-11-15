TAŞACAK BU DENİZ 6. BÖLÜM İZLE! "Oruç, Eleni’nin annesini getirdi!" Taşacak Bu Deniz son bölüm yayında!

TRT 1'in sevilen dizisi "Taşacak Bu Deniz" 6. bölümle ekrana geliyor. Adil ve ekibi, Eleni'yi satanların izini sürerken ölüm tehlikeleri ve beklenmedik saldırılarla karşılaşıyor. Bu bölümde Sevcan'ın çeyizleriyle yaptığı meydan okuma, Esme'nin DNA testi kararı ve Adil'in Furtuna'ya karşı aldığı sert önlemler, hikayeye heyecan katıyor. İzleyiciler yeni bölümde yaşanan gelişmeleri merakla takip ediyor.
Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz, dağların sertliği ve denizin fırtınalı atmosferi arasında, aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir hikaye sunuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı bu Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi güçlü bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.
Adil, Eleni ve Oruç, Eleni'yi satan Sultan Ebe'yi bulmak için Koçari Jet'le İstanbul'dan Karadeniz'e doğru yola çıkarlar. Daha uçak kalkmadan Adil'in Oruç'u jet motorunda parçalamaya kalktığı maceralı bir yolculuk geçirirler. Sultan Ebe'nin izinden gitmelerini engellemek için Şerif'in kurduğu pusu, Adil ve Gezep'i ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getirir. Sonunda Eleni'yi satanların Furtunalar olduğunu anlayan Adil deliye döner. Esme'nin Şerif ile bir otel odasında kaldığını zannetmesi Adil'i daha da sarsar. Şerif ise Adil'i durdurmak için onun arazilerinde çalışan köylülere ve Koçarilere saldırarak zarar verir; çok sayıda yaralı vardır.
Sevcan, çeyizlerini Furtuna Konağı'na taşıyarak Eleni'ye meydan okur. Eleni bir yandan annesinin izini sürerken, diğer yandan Oruç'un yakında evlenecek olmasıyla yüzleşir. Esme ise Şerif'in aksi yöndeki tüm çabalarına rağmen Eleni'nin kızı olduğuna emin olmak üzeredir, DNA testi yaptırmaya karar verir. Adil, Oruç'a gün doğana kadar süre verir: Eleni'nin annesini getirmezlerse, tüm Furtuna'yı yerle bir edecektir! Gerçeği öğrenen Oruç, Eleni'nin annesini Koçari'ye götürür.