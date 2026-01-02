Taşacak Bu Deniz bugün var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman? TRT1 yayın akışı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm tarihi

Geçtiğimiz hafta cuma günü 12. bölümüyle ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, Adil ve Esme'nin nefretle yoğrulmuş tutkulu aşkını merkeze alıyor. Karadeniz'in sert doğasında geçen dizi; aşk, düşmanlık ve hayatta kalma mücadelesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye sunuyor. Peki Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm yayın tarihi…
TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam yeni bölümüyle ekranda olmayacak. Yılbaşı haftası yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle dizinin 13. bölümü ertelenirken, izleyicilerle 12. bölümün tekrar bölümü buluşacak. Yeni bölüm için gözler önümüzdeki haftaya çevrildi.
TAŞACAK BU DENİZ 12. BÖLÜM ÖZETİ
Boşanma davasına sayılı günler kala Adil, Esme'nin yeniden konağa dönmesinin kendisinde açacağı yarayı anlatabilmek için Hicran ve Eleni'yle birlikte bir akşam yemeği düzenler. Ancak Esme'den gelen beklenmedik tepki, Adil'i derinden sarsar. Aynı süreçte Eleni, Oruç'un Sevcan'la evlenme kararıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Nikâh öncesi Oruç'un attığı adım ise herkesi geri dönülmez bir yol ayrımına sürükler.
Esme, ailesini bir araya getirmek uğruna yeniden konağa dönerek Şerif'e karşı mücadeleye girişir. Şerif, Adil ve Oruç cephesinde üstünlük sağlarken, Adil bu hesaplaşmayı ölümüne sürdürmeye kararlıdır. Yaklaşan nikâh ise tüm karakterler için kaderi belirleyecek kritik bir dönüm noktası olur.