Taşacak Bu Deniz bugün var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman? TRT1 yayın akışı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm tarihi

Geçtiğimiz hafta cuma günü 12. bölümüyle ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, Adil ve Esme'nin nefretle yoğrulmuş tutkulu aşkını merkeze alıyor. Karadeniz'in sert doğasında geçen dizi; aşk, düşmanlık ve hayatta kalma mücadelesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye sunuyor. Peki Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm yayın tarihi…